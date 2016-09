41. UniVideoMagazin „Sprichwörtlich“ – Teil 1

Die 41. Ausgabe des UniVideoMagazins aus dem Seminar „Vorsicht Dreharbeiten!“ unter der Leitung von Fabio Magnifico an der Universität Bielefeld dreht sich um das Thema Sprichwörtlich. Und die Studierenden setzten das wieder sehr kreativ um. Im ersten Teil sind diese Filme dabei: Liebe macht blind, In der Kürze liegt die Würze, hit the road, Rotkäppchen und der Wolf, Path of the Warrior, Frauentausch und Fünf Minuten Bielefeld. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil.



Freitag 16.09.16 19:35

Samstag 17.09.16 10:15, 22:30

Montag 19.09.16 11:20