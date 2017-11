Der zweite Teil des 43. UniVideoMagazins zum Thema „Fake News“. Entstanden sind die Kurzfilme im Seminar „Vorsicht, Dreharbeiten!“ an der Universität Bielefeld unter der Leitung von Fabio Magnifico. Diesmal mit den folgenden Filmen:

Lionsfake / Märchengeschichten / Perfektes Ende / Teike / The Walking News / Unschuld / Making of



Montag 27.11.17 17:05