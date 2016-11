Aktion 3, Schwule Väter, Befah, Videoaktionswoche Bielefeld United

Menschlichkeit bedeutet für uns in erster Linie Respekt und Toleranz gegenüber alle Menschen. Wir sehen an der Ausstellung „Aktion 3“ im Stadtarchiv Bielefeld wo Menschlichkeit versagt hat und an unseren Beiträgen, wo für Menschlichkeit gekämpft wird. Unsere Themen: Schwule Väter und Ehemänner, die Befah (Eltern von Homosexuellen), die Videoaktionswochen und die Veranstaltung in Sieker zum Thema Heimat.



Montag 14.11.16 19:30

Dienstag 15.11.16 04:50, 11:50, 18:00

Donnerstag 17.11.16 03:40, 10:40, 17:25

Samstag 19.11.16 02:50, 17:00

Sonntag 20.11.16 07:10, 21:20

Montag 21.11.16 11:25