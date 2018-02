Befristete Arbeitsplätze sind in Deutschland ein ständiges und kontrovers diskutiertes Thema. Was die Bielefelder Passanten von dieser Art Arbeitsplatz halten, haben wir in der Innenstadt für die „Frage der Woche“ in Erfahrung gebracht.



Montag 19.02.18 18:00

Dienstag 20.02.18 01:30, 02:35, 07:02, 11:20, 15:48, 18:45

Mittwoch 21.02.18 23:05

Donnerstag 22.02.18 03:32, 07:50, 12:18

Freitag 23.02.18 20:12

Samstag 24.02.18 07:33, 20:42

Sonntag 25.02.18 07:28, 20:37

Montag 26.02.18 06:57, 18:00

Dienstag 27.02.18 06:57, 18:00