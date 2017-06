Begin Your Integration – Flirten, Kummerkasten, LfM-Bürgermedienpreis

Auch in unserer neunten Ausgabe unseres Magazins haben wir für euch tolle und hilfreiche Beiträge produziert: Wir waren in der Innenstadt von Bielefeld und fragten die Passanten, wie flirtet Deutschland? Vor kurzem fand in Bielefeld der CSD (Christopher-Street-Day) statt. Wir haben vor Ort einen Geflüchteten interviewt, wie er Homosexualität in Deutschland wahrnimmt.

Was ein Kummerkasten genau ist, das erklärt euch wie immer Kritzel. Wir erklären euch das Hilfetelefon für Frauen, denn keine Situation ist ausweglos. Deutschland steht für Pünktlichkeit, wir zeigen euch ein Beispiel dazu. Zu Guter Letzt etwas in eigener Sache, denn wir haben gewonnen! Den 1. Platz beim LfM-Bürgermedienpreis 🙂