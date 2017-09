Beruf, Missverständnisse, Kultur

Junge Geflüchtete erzählen, welchen Beruf sie gern in der Zukunft ausüben möchten und warum. In einem weiteren Beitrag stellen Reporter zwei Szenen aus ihrem Alltag nach, in denen es zu lustigen Wort-Missverständnissen kommt.

Und zum Schluß befragten wir Bielefelder Passanten, wie sie die Menschen und deren Kultur in anderen Ländern wahrgenommen haben.



Montag 04.09.17 22:45

Dienstag 05.09.17 05:35, 12:25, 19:45

Mittwoch 06.09.17 22:37

Donnerstag 07.09.17 05:25, 11:55

Freitag 08.09.17 19:20

Samstag 09.09.17 08:55, 21:10

Sonntag 10.09.17 09:25, 21:40

Montag 11.09.17 09:55