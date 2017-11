Bielefood, Bier, Armer Ritter

Wir haben mal nach dem Lieblingsessen der Kolleginnen und Kollegen gefragt. Außerdem schauen wir uns das „typisch deutsche“ Pausenbrot an. Bei Bielefood wird heute Zwiebelfleisch gebraten und Plätzchen gebacken. Wir zeigen euch, an welchen Orten man Bier in der Öffentlichkeit trinken darf und zu guter Letzt erklärt euch Kritzel, was ein Armer Ritter ist.



Mittwoch 15.11.17 20:45

Donnerstag 16.11.17 03:05, 08:25, 13:50

Freitag 17.11.17 22:45

Samstag 18.11.17 10:40, 23:55

Sonntag 19.11.17 13:10

Montag 20.11.17 02:30, 15:45