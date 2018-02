Bio-Gas, Badminton, Chiffren, Kunst und Wissenschaft

In dieser Woche gibt es wieder interessante Themen, die wir für euch in Bild und Ton umgesetzt haben:

– Bio-Gas Kraftwerk – aus Bio-Gas Strom erzeugen

– Badminton – Im Februar wurden die 66. Deutsche Badminton Meisterschaften in der Seidenstickerhalle ausgetragen.

– Chiffren – Im Theater am Alten Markt wird derzeit das Theaterstück Chiffren gespielt. Wir haben uns mit Katrin Enders, Dramaturgin am Theater Bielefeld, darüber unterhalten.

– Art/Science Festival – Im Rahmen des Festivals kommt die Kunst und die Wissenschaft zusammen, um sich einem Thema zu widmen. In diesem Jahr ist es „Identität“.



Montag 26.02.18 19:50, 23:55

Dienstag 27.02.18 03:35, 07:15, 11:00, 14:40, 18:35

Mittwoch 28.02.18 23:40

Donnerstag 01.03.18 03:20, 07:00, 10:45, 14:25, 17:42

Freitag 02.03.18 22:25

Samstag 03.03.18 07:50, 19:20

Sonntag 04.03.18 05:45, 17:15

Montag 05.03.18 03:45, 15:15