Campus TV Bielefeld – Folge 113

Die aktuelle Ausgabe des Magazins der Universität Bielefeld bietet wieder viel Interessantes. Es geht um ein Seminar, das in Kooperation mit dem Stadttheater Bielefeld stattfand und sich kritisch mit der Modewelt auseinandersetzt. Die Redaktion besucht den Hochschulsportkurs „Historisches Tanzen“ und Reporterin Melina Brockmann trifft sich mit Mitgliedern der Selbsthilfegruppe „Stand Up! Speak Out!“, die sich an Studierende richtet, die sexualisierte Gewalt ausgesetzt waren.

Als Studiogast ist Carmen Kropat von der Zentralen Studienberatung bei Moderatorin Franziska Beckmann. Sie stellt deren psychologisches Beratungsangebot vor.