Carnival der Kulturen, Sprachen lernen, Mitfahrgelegenheiten

Die 10. Ausgabe unseres integrativen Magazins beschäftigt sich mit diesen Themen: Was heißt und was macht man beim Carnival der Kulturen? // Was hat der Carnival der Kulturen mit Integration zu tun? // Sprache spielerisch erlernen // Was ist eine Mitfahrgelegenheit und wie kann man mitfahren? // In unserer Reihe Kulturelle Unterschiede: Afghanisches und deutsches Essen.



Montag 24.07.17 22:40

Dienstag 25.07.17 03:50, 09:00, 14:10, 18:30

Mittwoch 26.07.17 20:40

Donnerstag 27.07.17 02:50, 08:00, 13:10

Freitag 28.07.17 19:36

Samstag 29.07.17 08:25, 19:30

Sonntag 30.07.17 06:35, 17:40

Montag 31.07.17 04:45, 15:50