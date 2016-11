Wir haben wieder eine bunte Palette an Beiträgen für euch produziert:

In der Bielefelder CyroLounge werden die Gäste mit Kälte behandelt. In Sennestadt haben wir das Schlittenhunderennen besucht, das in diesem Jahr zum 8. Mal stattfand. Der Vogelschutz- und liebhaberverein Friedrichsdorf und Umgebung e. V. organisiert alle zwei Jahre im Oktober eine außergewöhnliche Vogelausstellung.