Der To, alias Tonja ist Singer / Songwriter aus Niedersachsen. Ihn inspirierten die Höhen und Tiefen des Lebens schon in seiner Jugendzeit dazu, seine Erfahrungen und Beobachtungen musikalisch auszudrücken. Nicht selten wird Tonja angesprochen, dass seine Musik inspirierend sei und in stillen und aufwühlenden Momenten die eigene Stimmung positiv beeinflusst hat. Die vier Musiker zusammen lassen die Liveauftritte noch runder und professioneller werden.

Mit dem Bandleader Tonja „To“ Bitsch und dem Schlagzeuger Timo Weber unterhielt sich Moderator Shervin Moallem im Backstage Interview.

Ausschnitte aus ihrem Fernsehkonzert-Auftritt gibt es schon im Backstage, das komplette Konzert läuft dann bei nrwision ab der 20. Kalenderwoche, etwas eher bereits online.

Besucht uns auf Facebook