Deutsche Texte, eingängige Rockmusik und attraktive Gigs: Die Band Heimspiel ist alles – nur nicht langweilig. Eigene Titel bilden den Schwerpunkt im Bühnenprogramm der fünfköpfigen Gruppe. Nachdem sie musikalisch in den Anfangsjahren viele poppige Elemente in ihren Songs verarbeiteten, entwickelte sich ihr Musikstil in jüngster Zeit deutlich in eine härtere Richtung.



