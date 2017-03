Die offene Gesellschaft – Teil 1

Die Initiative „Die offene Gesellschaft“ möchte die Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen. Deshalb finden unter anderem bundesweit an vielen Orten Debatten statt, an denen sich alle Interessierten beteiligen können.

In Bielefeld fand die Veranstaltung im TAM (Theater am Alten Markt) mit dem Zusatz „Welche Stadt wollen wir sein?“ statt. An diesem Tag stand besonders das Thema Integration im Mittelpunkt.

Veranstaltet wurde dieser Abend von „Geflüchtete Willkommen in Bielefeld“, Uni ohne Vorteile“, „Volkshochschule Bielefeld“ und das „Kommunale Integrationszentrum Bielefeld“.



