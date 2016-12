Dirk Brüderle ist gebürtiger Rheinländer, der in Bielefeld lebt und in Herford arbeitet. Schon seit seiner Jugend ist er ein großer Fan deutscher Kultfilmreihen wie EdgarWallace, Jerry Cotton und Karl May.

Besonders Winnetou und Old Shatterhand haben es ihm angetan. Als Experte hat Brüderle jüngst an einem Reiseführer über die Drehorte in Kroatien mitgeschrieben.