Musik der 60er bis 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, so z. B. Joe Cocker, Fairport Convention und Bob Dylan. Damit brachte die sechsköpfige Band Dreistrom ihr Publikum in unserem Studio 1 bei diesem wunderbaren Fernsehkonzert in Bewegung. Sie kommen aus Bad Salzuflen und standen natürlich auch unserem Backstage-Interview zur Verfügung, durch das unser Moderator Julian Ramhorst führt.



Dienstag 06.12.16 22:40

Mittwoch 07.12.16 07:40, 15:40

Freitag 09.12.16 00:50, 08:40, 16:35, 21:00

Samstag 10.12.16 03:10, 15:35

Sonntag 11.12.16 03:30, 15:55

Montag 12.12.16 04:20, 16:10