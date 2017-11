Dry Dudes, das sind Sänger Erwin Holm und Gitarrist Patrick Schütte und sie haben ihre ganz eigene Vorstellung von akustischem Poprock. Vor ihrem Auftritt in Studio 1 beim Fernsehkonzert namen sie in Studio 2 Platz auf unserem Backstage-Sofa.

Hier erfahren wir unter anderem, ob die beiden Romantiker sind und hören auch schon etwas aus ihrem Fernsehkonzert-Auftritt, der in einigen Tagen via unserem Lieblingssender NRWision in Gänze zu sehen ist. Online und im TV.