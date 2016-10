Die amerikanische Band Echo Bloom ist mitten in ihrer Farbentrilogie mit ihrem Album Red. Letztes Jahr war es Blue, nächstes Jahr wird es Green. Nicht nur farbenmäßig unterscheiden sie sich, jedes Album passt für sich auch in ein Genre. Angefangen mit Folk-orientierter Musik über Country-Rock bis zu Popmusik.

In unserem Backstage-Interview sind Kyle Evans und Aviva Jaye bei unserem Moderator Joey Meinold zu Gast und natürlemon sind Farben eines der Themen. Das komplette Fernsehkonzert gibt es bei unserem Lieblingssender nrwision aber der 45. Kalenderwoche zu sehen, online schon etwas eher.