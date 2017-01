Erhöhte Polizeipräsenz – Wie fühlen Sie sich dabei?

Aufgrund der jüngsten Anschläge auf öffentliche Plätze in Deutschland zeigt die Polizei größere Präsenz in Großstädten.

Wir haben die Passanten in der Innenstadt von Bielefeld befragt, wie sie sich dabei fühlen.



Montag 23.01.17 18:00

Dienstag 24.01.17 01:10, 04:05, 08:39, 13:13, 18:50

Mittwoch 25.01.17 23:40

Donnerstag 26.01.17 04:15, 08:48, 13:22, 17:55

Freitag 27.01.17 22:58

Samstag 28.01.17 11:40

Sonntag 29.01.17 01:18, 14:55

Montag 30.01.17 04:35