Escape Room, YouTuber, Lifehacks

In dieser Sendung haben wir die Rätsel des Escape Rooms in Bielefeld Sennestadt gelöst und sind dem Fluch auf die Schliche gekommen.

Wir waren ebenfalls bei einem YouTuber zuhause und haben uns von ihm zeigen lassen, wie es hinter den Kulissen eines YouTube Videos zugeht.

Gefasst von dem YouTube-Beitrag sprudelten unserer Redaktion die Ideen quasi aus dem Kopf in einen weiteren Beitrag: Lifehacks, die das Leben vereinfachen!

Im großen und ganzen bietet euch unsere Sendung eine klasse Möglichkeit vom Alltag abzuschalten! Viel Spaß 😉