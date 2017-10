In der 12. Ausgabe unseres Magazin haben wir für euch vier Beiträge produziert: Zum einen zeigen wir euch, wie das mit den Fahrkartenautomaten in Bielefeld funktioniert und wir haben uns die mobile Küche „Kitchen on the Run“ angeschaut, die in ganz Deutschland unterwegs ist.

Außerdem haben wir den Amateurfunkverein in Bielefeld besucht und ein Geflüchteter aus dem Iran trägt euch ein kurdisches Liebeslied vor.