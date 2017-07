Fairstival, LGBT, Engagement á la carte, Partizipationspreis

Durch die Vor Ort – Moderation führt diesmal Josephine Stamm auf dem Fairstival in Bielefeld. Folgende Themen haben wir in unserem Sozialmagazin für euch recherchiert und produziert:

– LGBT-Aktionsplan wo es um Gleichberechtigung und Eingliederung von Homosexuellen, Transgender und anderen geht

(LGBT: Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender)

– Engagement á la carte zu Ehren der vielen Ehrenamtlichen in Bielefeld

– Der Partizipationspreis. Für besonderen Einsatz bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen.



Dienstag 01.08.17 00:10, 06:10, 12:05, 19:40

Donnerstag 03.08.17 01:30, 07:30, 13:25, 17:27

Samstag 05.08.17 00:35, 11:30, 22:25

Sonntag 06.08.17 09:20, 20:15