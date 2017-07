Nach jedem Arminiaspiel gibt es verschiedene Meinungen der Fans.

Rausgehauen werden sie dann meistens in überfüllten Facebook-Gruppen. Und da gehen sie dann auch schnell wieder unter …

… wie wäre es, wenn du deine Meinung öffentlich vor laufenden Kameras raushauen kannst?

Wie wäre es, wenn du dabei zusammen mit anderen Fans ins Gespräch kommst und aktuelle Themen diskutierst?

FAN-PULS MACHT DAS JETZT MÖGLICH!

Was für ein Tor! Was hat der Torwart da schon wieder gemacht? Der Trainer muss weg. Schon wieder nur unentschieden … die Treffen das Tor nicht … Der Schiri war Schuld!



DEINE MEINUNG IST GEFRAGT!

In der nächsten Saison wollen wir mit dir und weiteren Fans ins Gespräch kommen. Dafür kommt ihr regelmäßig in unser TV-STUDIO und diskutiert gemeinsam mit Moderator Florian Lempke in „Doppelpass-Manier“ LIVE über aktuelle Themen.

Zu dem LIVE-TALK gibt es vorproduzierte Beiträge und Umfragen, die die Sendung abrunden.

Das Besondere an diesem Format: DU BIST EIN TEIL DAVON!

Ob als Gast im Studio oder online via Facebook. Eure Kommentare und Meinungen werden mit in die Diskussion einfließen.

Bei uns dreht sich alles um euch…DIE FANS!

