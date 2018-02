Fernsehkonzert LIVE am 20. und 22. Februar

Am 20. und 22. Februar finden wieder unsere Fernsehkonzerte in Studio 1 statt. Wer diesmal nicht live im Studio dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das via Facebook zu tun: https://https://www.facebook.com/Fern…

Freut euch am Dienstag auf Crown of Things + Funky von Ton Steine Scherben mit Gymmick und am Donnerstag auf Jesus Chrüsler Supercar (2. Band steht noch nicht fest). Beginn des Livestream ist um 19:30 Uhr, ab 19:45 Uhr ca. startet der Abend mit dem ersten Konzert.

Dazu gibt es natürlemon auch die Backstage-Interviews und eins speziell zum 500. Fernsehkonzert mit Dirk Rehlmeyer. Er wird unserem Moderator Fredderik Collins unter anderem aus der Geschichte des Fernsehkonzertes erzählen.