Moderator Georg Möller sitzt in Studio zum Backstage-Interview mit Kurt, Dörte und Thomas vom Final Bar Orchestra aus Bielefeld zusammen. Die drei erzählen aus dem Alltag einer so großen Band, wie sich ihr Sound entwickelt hat und vieles mehr.

Das komplette Fernsehkonzert gibt es ab der nächsten Woche bei unserem Lieblingssender nrwision im Programm, in dieser Sendung haben wir schon ein paar musikalische Häppchen für euch.