Folge 0 Vorbericht

Live Action Role Playing (LARP) ist ein physisches Rollenspiel. Die Spieler*innen werden zur Spielfigur. Wir versuchen das Ganze ins TV zu bringen.

Zum Start der LARPStream21-Serie auf nrwision stellt uns Moderator Dirk Ludewig von NerdStar.tv das Konzept der neuen Sendung vor: Fünf Spieler*innen, die erst drei Stunden vor Beginn der Sendung ihre Rollen erfahren, werden ohne Drehbuch in einen Raum „gesperrt“. Langsam und mit Rätseln erzählt sich, was ihre Rollen in diesem mörderischen Szenario „Crime Time 1968“ gebracht hat.

Dirk spricht im Vorbericht mit der Spielleitung, Sophie Fischer, und den Beteiligten Viviane Middelberg und Sebastian Kinder, die natürlich total aufgeregt sind. In der nächsten Woche dann startet unsere Serie … seid gespannt!