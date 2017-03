Mitte Februar wurde der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei verhaftet. Man wirft ihm Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.

In vielen deutschen Städten gab es dazu Aktionen wie Autokorsos an diesem Dienstag. In Bielefeld wurde zu einer Mahnwache um 17:30 Uhr auf dem Jahnplatz aufgefordert.