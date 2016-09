In dieser Ausgabe unserer Talksendung Im Profil lernen wir Friederike von Müller kennen. Sie ist seit 2003 Besitzerin eines Modelabels. Und da Bielefeld durch Dr. Oetker auch gern Puddingstadt genannt wird, lag es nah, das Label Puddingtown zu nennen. In Bielefeld hat sie auch ihre Ausbildung und das Studium abgeschlossen, danach zog es sie allerdings nach New York.

Wie die Zeit dort war, welche Designer sie inspirieren, was ihre Lieblingsmaterialen sind – das und noch viel mehr erzählt sie unserer Moderatorin Marlin Ernst. Ihr Hund Rocco ist natürlemon auch Thema!



Dienstag 27.09.16 19:00, 23:10

Mittwoch 28.09.16 05:25, 10:40, 15:35

Freitag 30.09.16 01:20, 06:40, 11:55, 17:15, 20:50

Samstag 01.10.16 06:25, 16:15

Sonntag 02.10.16 03:35, 13:25

Montag 03.10.16 00:40, 10:40