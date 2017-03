Wolfgang „Hilly“ Hillmann (Gesang und Gitarre) und Dieter Kozak (Piano) waren zum traditionellen Backstage-Interview geladen. Vor ihrem Auftritt mit ihrer Band Hills Blues On The Rocks gaben sie unserem Moderator Maurice Fellmer noch ein kurzes Interview. Unter anderem erzählt Hilly, wie die Songs der Band entstehen.

Die Band um den charismatischen und stimmgewaltigen Sänger Hilly steht für erdigen Bluesrock. Neben Dieter Kozak sind noch weiter Könner ihres Fachs in der Band, Uli Happe am Bass und Ritchy Williams am Schlagzeug.

Zu sehen ist das komplette Konzert bei unserem Lieblingssender nrwision ab der 18. Kalenderwoche.