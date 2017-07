Hobby, Gleichberechtigung, Volleyball

In der dritten Ausgabe von Young Refugees TV erzählen Geflüchtete von ihren Hobbys und ihren Träumen.

Schüler*innen einer internationalen Klasse stellen in einem Sketch nach,was sie zum Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann kennen gelernt haben: Nach einem gemeinsamen Essen wird in Deutschland auch gemeinsam aufgeräumt.

In einem weiteren Beitrag lernen wir zwei Geflüchtete kennen, die über ihr Hobby Volleyball sprechen und wie den beiden der Sport bei der Integration in Deutschland hilft.



