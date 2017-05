Seit nunmehr 15 Jahren stehen Irie Miah & The Massive Vibes auf Deutschlands Bühnen und auch bei ihrem Fernsehkonzert in unserem Studio nahmen sie ihr Publikum mit, hin zu den positiven Vibes des Reggae.

Sie spielen rootsorientierten Reggae, der sich am Stil der 70er und 80er Jahre orientiert und mit rockigen Gitarren und soulig-jazzige Bläsereinsätzen und -soli vermixt wird.

Wie sie zum Bandnamen und überhaupt zum Reggae kamen erzählen sie neben vielem anderen im Backstage Interview mit unserem Moderator Maximilian Kampf.