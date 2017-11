Diesmal ist Dr. Wolfgang Ressmann als Moderator auf dem Roten Sofa, er ist der Leiter des OK-TV Ludwigshafen, der auch dieses Interview auf dem 33. GMK-Forum in Cottbus aufgezeichnet hat.

Zu Gast ist diesmal Dr. Isabel Zorn. Sie ist an der Technischen Hochschule in Köln und arbeitet dort am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik (IMM).

Ihr Schwerpunktthema in ihrer Forschung sind Apps für Smartphones. Sie analysiert diese und hinterfragt sie. Und deckt auch so manches Datensammeln auf, was man von der ein oder anderen App nicht erwarten würde.