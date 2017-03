Seit vielen Jahren steht das Songwriting und das Komponieren für Johnny Parry im Mittelpunkt. Er ist mit vielen Menschen in unterschiedlichen Konstellationen musikalisch unterwegs gewesen. Aktuell war er bei uns im Fernsehkonzert in der Formation Johnny Parry Chamber Orchestra, das aus über 30 Musikern besteht. Sechs von ihnen begleiteten Johnny an diesem Abend.

Vor dem Konzert gab er unserem Moderator Alexander Jakumeit das informative Backstage-Interview. Dazu gibt es Ausschnitte aus dem Konzert. Die komplette Aufzeichnung gibt es jetzt online und ab nächste Woche im TV bei unserem Lieblingssender nrwision zu sehen.