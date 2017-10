Die Band JULE ROCKT! kommt aus Bielefeld und stellvertretend für die Band sitzen Christian Epp und Alex Karbouj bei unserer Moderatorin Daniela Strahinić in Studio 2 zwecks Backstage-Interview.

Wer Jule ist, wie groß der Spagat zwischen Job und Musik ist und was die Band sonst so antreibt – das und mehr jetzt in diesem Video, in dem ihr auch schon Ausschnitte aus ihrem Fernsehkonzert sehen könnt, das nächste Woche via unserem Lieblingssender nrwision online und im TV verbreitet wird.

