Kinder- und Jugendfilmwettbewerb 2016 3Dinos – Teil 1

Auch in diesem Jahr fand wieder der Kinder- und Jugendfilmwettbewerb 3Dinos, ausgerichtet vom Filmhaus Bielefeld, statt. Bereits zum 10. Mal konnten zu einem bestimmten Thema Filme bis zu 5 Minuten Länge umgesetzt werden.

In diesem Jahr war das Thema „Nichts wie weg!“ dran. Und auch dazu gab es wieder viele Einsendungen. Soviel, das wir unsere Sendung dazu, die übrigens von unserem Moderatorenteam Kim und Julian moderiert wird, in drei schicke Teile aufgeteilt haben. Die nächsten Sendungen werden in KW 49 und 50 ebenfalls bei unserem Lieblingssender nrwsion ausgestrahlt.



