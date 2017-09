King of the Tramps ist eine vierköpfige Band aus Iowa (USA). Mit einer Mischung aus Blues, Roots und Country Rock kreieren sie einen Sound, den die Kritiker als „Whiskey Gospel“ bezeichnen und der die Hörer*innen in die Mitte der siebziger Jahre versetzt.

Neben leichter Kost, wie Lieder über die Liebe, beschäftigen sie sich auch mit ernsteren Themen wie dem Klimawandel oder dem Tod eines unbewaffenten Jugendlichen durch die Polizei.

Vor dem Fernsehkonzert gibt es das Backstage Interview, in dem wir persönliches über die Band erfahren.



