Das Motto des GMK-Forums lautete „Software takes command – Welche Medienbildung und -pädagogik brauchen Kinder, Jugendliche und Familien heute?“ Dazu hat sich Moderator Jonas Tylewskij Gäste auf das „Rote Sofa“ geladen, in dieser Sendung ist es Kristin Narr. Die Medienpädagogin ist Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und beschäftigt sich damit, was Menschen in den digitalen Medien machen.



Donnerstag 16.11.17 00:25, 05:45, 11:10, 16:30

Samstag 18.11.17 00:05, 13:20

Sonntag 19.11.17 02:40, 15:55

Montag 20.11.17 05:10