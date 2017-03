Kritzel erklärt, interkulturelle Paare, Fahrrad- und Führerschein-Regeln

In unserer 5. Ausgabe von Begin Your Integration behandeln wir folgende Themen:

In unserer neuen Rubrik „Kritzel erklärt“ geht es um das Luftschloss // Die Rubrik „Wusstest du dass“ in dieser Ausgabe mit dem Thema Liebe // In unserer Umfrage geht es um die komplizierte deutsche Sprache // Wir haben drei interkulturelle Paare interviewt, zum Beispiel, wie sie sich kennen gelernt haben // In Bielefeld gibt es viele Freizeitangebote für Kinder, wir stellen eines vor // Wir kochen ein leckeres, typisch deutsches Essen: Rouladen // Wichtige Informationen über Fahrradregeln und dem Führerschein // Zu guter Letzt noch ein lustiger Vergleich von „zu Gast in Syrien und Deutschland“



Montag 06.03.17 23:45

Dienstag 07.03.17 03:50, 07:55, 12:00, 16:05, 19:00

Donnerstag 09.03.17 00:15, 04:20, 08:25, 12:30, 16:35

Freitag 10.03.17 22:55

Samstag 11.03.17 10:45, 22:50

Sonntag 12.03.17 10:55, 23:00

Montag 13.03.17 11:05