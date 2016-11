Kulturelle Unterschiede, Pfandsystem, Brot, Hoffnungskirche, Taxi, Second Hand

Die zweite Produktion unserer international besetzten Redaktion des Magazins Begin Your Integration befasst sich mit diesen Themen: Kulturelle Unterschiede beim Essen // So funktioniert das Pfandsystem // Ein Taxifahrer und seine Erfahrungen im Bielefelder Straßenverkehr // Rubrik: Wusstest du, dass … // Begegnungscafé der Hoffnungskirche // Brot-Variationen // Second-Hand in der RecyclingBörse! Bielefeld // Typisch Deutsch // Interessante Fakten über Bier

Wir möchten Neuankömmlingen in Deutschland nützliches Wissen über das Leben hier vermitteln.