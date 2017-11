Kurzfilme im November

Im Rahmen des Magazins „Silent Cinema“ bekommen die Praktikantinnen und Praktikanten bei Kanal 21 die Möglichkeit, ihr filmisches Talent unter Beweis zu stellen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Nur eines eint alle Filme: Sie kommen weitestgehend ohne Sprache aus und sind damit universell verständlich.

In dieser Sendung mit den folgenden Kurzfilmen: Bad Boss, Smombie, Mein Opa, The Dark Disappearance, Risk of Crime, „Nur eine pro Nacht!“



Mittwoch 15.11.17 21:00

Donnerstag 16.11.17 01:25, 06:45, 12:10, 17:30

Samstag 18.11.17 01:05, 14:25

Sonntag 19.11.17 03:40, 16:55

Montag 20.11.17 06:15