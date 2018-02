LIVE-Woche vom 26.02. – 02.03.

Heute ab 18:00 Uhr startet unsere Live-Woche via Facebook!

Das wir Fernsehen (vermitteln) können, zeigen wir Woche für Woche mit den Sendungen, die wir via unserem Lieblingssender NRWision in ganz Nordrhein-Westfalen verbreiten. Ob Umfrage, Talksendung, Magazine, Projekte mit Kindern und Jugendlichen, Kurzfilme, Konzerte, Interviews und mehr – in vielen unterschiedlichen Genres erproben sich die Menschen im Kanal 21. Und so bunt wie unser Programm sind die Menschen bei uns – seien es Praktikant*innen, Auszubildende, Geflüchtete, Ehrenamtler*innen und mehr – ihnen allen gemeinsam ist ihr (Lern)Spaß, den sie bei der Arbeit mit dem Medium „Fernsehen“ haben.

Da liegt es nahe, das Ganze auch mal live zu produzieren. Vergangene Woche haben wir das bereits mit dem Fernsehkonzert gemacht. In dieser Woche möchten wir an drei Tagen – Montag, Mittwoch und Freitag – verschiedene Themenbereiche zeigen.

Für Montag haben wir uns den sportlichen Bereich ausgesucht. Moderator Maurice Lubina wird dabei nicht nur das Spiel von Arminia gegen Dresden vom letzten Freitag als Thema haben (Kenner verbinden seinen Namen mit Fan-Puls) – fehlen darf es aber auch nicht. Am Mittwoch widmen wir uns den sozialen Themen unserer Stadt mit Moderator Oliver W. Schulte. Und am Freitag blicken wir auf die Woche mit Moderatorin Christina Gergosvka.