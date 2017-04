Auf unserer Fernsehkonzert-Bühne in Studio 1 ist diesmal die Band Mandowar zugegen. In Studio 2 lud unser Moderator Sascha Füchtemann den Frontmann der Band, Nils Hofmann, zum Backstage-Interview.

Nils erzählt unter anderem, was sich hinter „Country-Folk-Metal“ wirklich verbirgt und warum sie doch eher kleine Instrumente benutzen. Das und noch viel mehr gibt es in diesem Video zusammen mit Ausschnitten aus dem wunderbaren Fernsehkonzert zu sehen und zu hören.

Das komplette Fernsehkonzert läuft übrigens bei unserem Lieblingssender nrwision ab der 18. Kalenderwoche und etwas eher schon online.