Wir waren für euch wieder in der Innenstadt von Bielefeld unterwegs, weil wir wissen wollten, was die Menschen mit Musik verbindet … ihr Musikgeschmack, Emotionen … Welche Bedeutung hat die Musik in ihrem Leben?



Dienstag 10.10.17 01:30, 07:05, 12:40, 20:25

Mittwoch 11.10.17 22:12

Donnerstag 12.10.17 03:50, 09:25, 15:00

Samstag 14.10.17 12:45, 18:20

Montag 16.10.17 00:39, 06:15, 11:50, 17:25