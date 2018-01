Nicholas ist weit herum gekommen und nun auch in der wichtigsten Stadt ever gelandet, in Bielefeld. Die Inhalte der Songs des Singer / Songwriter sind seine Erlebnisse und Erkenntnisse, die er auf seinem Weg oder besser: seiner Suche nach dem ehrlichen Weg, an den er fest glaubt, findet.

Zusammen mit Debra Khng ist er im Backstage-Interview mit unserem Moderator Nigel Carling.

Das Fernsehkonzert von Nicholas Chim wird in Kooperation mit der Agentur „Songs & Whispers“ realisiert.

