No Hate Speech, Gordana Rammert, Krieg

Schutz ist allgegenwärtig. In dieser Ausgabe von Bielefeld Sozial zeigen wir das auf unterschiedliche Weise. In unserem ersten Beitrag waren wir auf dem Landespresseball 2016 in Bad Oeynhausen und sammelten „No Hate Speeches“. Ein weiterer Beitrag zeigt Gordana Rammert, die sich für den Jugendamtselternbeirat engagierte. Außerdem gibt es ein Musikvideo von DBLuDee feat. FlowFlowsen „Krieg“.

Moderator Reik Schröder ist im Historischen Museum vor Ort, wo er sich zwischen den Beiträgen mit Museumsdirektor Dr. Wilhelm Stratmann unterhält. Dort wird zur Zeit u.a. die Ausstellung „Heilige & HIGH TECH – Wie der Mensch seinen Körper schützt“ gezeigt.



