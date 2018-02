„Beatpole is back!“ wie Moh The Show sagen würde! Part 1 aus der dritten Beatpole On Air Livesendung haben wir jetzt für euch. Mit dabei sind: Moh The Show, Clishé Mc und Dj Trixsta unterstützt von Dj Mosayk.



Dienstag 13.02.18 00:20, 09:00, 16:40

Donnerstag 15.02.18 01:40, 10:15

Freitag 16.02.18 21:55

Samstag 17.02.18 19:00

Sonntag 18.02.18 16:10

Montag 19.02.18 13:20