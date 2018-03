One Billion Rising, Dorf Sentana, Wir sind alle Deutschland

In dieser Ausgabe besuchten wir den Alten Markt in Bielefeld, hier fand eine Aktion der weltweiten Kampage „One Billion Rising“ statt.

Außerdem waren wir in Bielefeld Quelle um im Dorf Sentana einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

In unserem dritten Beitrag wohnten wir der Pressekonferenz „Wir sind alle Deutschland“ der Ahmadiyya Muslim Jamaat bei.



Dienstag 06.03.18 01:55, 07:00, 11:00, 16:05, 18:00

Mittwoch 07.03.18 20:25

Donnerstag 08.03.18 01:10, 06:15, 10:20, 15:25

Freitag 09.03.18 20:20

Samstag 10.03.18 07:50, 18:20

Sonntag 11.03.18 02:40, 13:10, 21:30

Montag 12.03.18 08:00, 16:15