Onlinebanking – Was halten Sie davon?

Bargeld ist schon lange nicht mehr das Zahlungsmittel Nummer 1. Viele Menschen in Deutschland verwenden in der Regel das Onlinebanking. Wir haben in der Bielefelder City gefragt, was die Passanten vom Onlinebanking halten.



Montag 06.03.17 18:00, 20:28, 23:30

Dienstag 07.03.17 03:35, 07:40, 11:45, 15:50, 18:58

Donnerstag 09.03.17 00:00, 04:03, 08:08, 12:13, 16:19, 17:55

Freitag 10.03.17 20:23

Samstag 11.03.17 10:30, 22:35

Sonntag 12.03.17 10:40, 22:45

Montag 13.03.17 10:50