Pablo Miró

Seine Musik setzt sich aus vielen Genres zusammen, wie argentinische Volksmusik, Bossa Nova, Jazz und auch Pop. Unsere Moderatorin Friederike Hoffmann unterhält sich mit Pablo unter anderem über seine neue CD „Courage“ und was ihn 1976 ausgerechnet nach Herford gebracht hat und was er von Ostwestfalen hält.

Das gesamte Fernsehkonzert gibt es Ende der Woche online und ab nächste Woche im TV unseres Lieblingssenders nrwision zu sehen. Dann machen wir – so wie unser Liebblingssender – eine kleine Sommerpause und ab der 36. Kalenderwoche geht es dann wieder weiter.