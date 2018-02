Palette – Das Stadtmagazin – Olderdissen, Rollstuhl, Naturkunde, Hermannslauf

Wir haben für euch folgende Themen vorbereitet und in bewegtes und bewegendes Bild umgesetzt: die Luchsdame Frieda ist umgezogen aus dem Tierpark Olderdissen in den Wildpark Schwarze Berge bei Hamburg // Wie unkompliziert sich der Beruf Kellner gestalten kann, wenn man im Rollstuhl sitzt, zeigen wir in diesem Beitrag // Wir waren im Naturkundemuseum und haben Workshops für Kinder begleitet, in denen es um Hochspannung geht // Der Hermannslauf ist Tradition und immer schnell ausgebucht. Im April ist es wieder soweit – wir waren beim Training dabei.



Montag 05.02.18 18:41, 23:05

Dienstag 06.02.18 05:20, 10:27

Donnerstag 08.02.18 01:00, 07:17, 12:25

Samstag 10.02.18 00:40, 11:50, 23:15

Sonntag 11.02.18 10:25, 21:47

Montag 12.02.18 09:00